Несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя и полетели в Сургут

Аэропорт Нового Уренгоя не принимает рейсы из-за погодных условий. Четыре самолета из Москвы и Симферополя перенаправлены в Сургут. Об этом сообщает паблик «Что произошло Сургут // ЧП Сургут» в социальной сети «Вконтакте». В дирекции аэропорта корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили, что утром, 22 августа, часть рейсов действительно была направлена на запасной аэродром, но сейчас все работает в штатном режиме.

«Утром был туман и некоторые рейсы были направлены в Сургут. Сейчас погодные условия нормализовались, и мы работаем в нормальном режиме», – объяснили в аэропорту.

Напомним, что этим утром один из самолетов не смог приземлиться в Нижневартовске и был направлен в Сургут. В среду, 21 августа, такая же ситуация произошла с рейсом Москва-Надым.