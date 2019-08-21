​В Сургуте девушки пили во дворе и устроили дебош

В одном из дворов на улице Мелик-Карамова в Сургуте у трех девушек произошел конфликт. По словам очевидцев, подростки распивали спиртное и громко ругались матом. На это сделала замечание женщина с ребенком, проходившая мимо. Хулиганки резко отреагировали и кинули стеклянную бутылку. По неподтвержденным данным, бутылка попала в семимесячного ребенка.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Сургута, агрессивных девушек задержал наряд полиции. Их доставили в отделение, провели опрос. Выяснилось, что одна из нарушительниц несовершеннолетняя 2002 года рождения, вторая 1993 года рождения. Обе девушки обвиняются в мелком хулиганстве, нарушении общественного порядка.