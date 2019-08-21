​Судебное заседание по уголовному делу скандального журналиста Эдуарда Шмонина в Сургуте будет закрытым

В Сургутском городском суде 29 августа состоится закрытое заседание по уголовному делу югорского журналиста Эдуарда Шмонина. Создатель портала «Чиновник.ру» обвиняется в ряде преступлений, среди которых клевета, незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, распространение порнографии, вымогательство.

«Уголовное дело состоит из 55 томов, по делу признаны потерпевшими 7 человек, опрошено более 195 свидетелей», — сообщают сотрудники пресс-службы сургутского суда.

Также специалисты пояснили, что при рассмотрении дела будут исследовать информацию о частной жизни лиц, и порнографические материалы, а это может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни свидетелей и пострадавших.