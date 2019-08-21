Возле крупного медицинского учреждения в Сургуте собираются построить еще одну парковку

Рядом с окружным кардиодиспансером в Сургуте собираются построить новую автомобильную парковку. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Согласно технической документации, парковка должна расположиться на улице Ленина на земельном участке общей площадью почти 370 квадратных метров где, помимо укладки асфальта, необходимо будет провести озеленение территории. Общая стоимость работ составит 1,7 миллиона рублей. Парковка должна быть построена к 31 октября 2019 года.

Напомним, о необходимости увеличения автомобильных стоянок в Сургуте говорила председатель городской думы Надежда Красноярова во время эфира в студии СИА-ПРЕСС.