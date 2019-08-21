​Самолет летевший из Москвы в Надым экстренно сел в Сургуте

Самолет авиакомпании S7 Airlines вылетевший из Москвы в Надым (Ямал) совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута. Информацию подтвердили корреспонденту СИА-ПРЕСС в справочной службе воздушной гавани. Специалисты уточнили, что судно вынуждено было приземлиться в Сургуте из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения — в Надыме наблюдался туман.

Известно, что на данный момент самолет уже окончил планируемый рейс. В 12.30 по местному времени судно вылетело в Надым, а в 13.18 успешно приземлилось.