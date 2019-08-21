​На подготовку к новому учебному году администрация Сургусткого района потратила 496 миллионов рублей

В Сургутском районе на подготовку всех образовательных учреждений к новому учебному году было выделено порядка 496 миллионов рублей. За последние годы это рекордный показатель. Об этом в интервью СИА-ПРЕСС рассказала директор департамента образования и молодежной политики Ольга Кочурова.

Стоит отметить, что администрация муниципалитета проводила опрос родителей, чтобы узнать на какие моменты стоит обратить внимание руководству школ и департаменту образования. Участниками анкетирования стали больше семи тысяч родителей. Результаты опроса показали, что мам и пап больше всего волнует обучение детей в вторую смены, организация питания в школах, смена мебели, а также обеспечение классов современным оборудованием и обеспечения безопасности.

Администрация муниципалитета учла все пожелания и провела большую работу для улучшения учебного процесса для детей. В районных школах на общую сумму более 100 миллионов произведена смена мебели. Полностью обновлена мебель в школах Солнечного, Сытомино и в Лянторе. Частично произведена смена мебели в Нижнесартымском и в школах Белого Яра.

На ремонт школ было выделено более 107 миллионов рублей. В 33 школах был сделан текущий ремонт, еще в четырех произведен капитальный.

За летний период многие образовательные учреждения были оснащены новым техническим оборудованием. Организованы инженерно-технические классы, которые помогут улучшить образовательный процесс.

«На сегодняшний день вся образовательная среда стремится стать цифровой. Мы также стараемся обеспечить наших детей всем необходимым», – пояснила Ольга Кочурова.

Было отмечено, что каждый ребенок будет обеспечен бесплатным питанием и учебными пособиями. В этом году администрация приобрела учебники на сумму 22 миллиона рублей.

Помимо этого, к началу нового учебного года все образовательные учреждения получили лицензию на право ведения образовательной деятельности. Также были проведены проверки на пожарную безопасность и на антитеррористическую защищенность.

«Мы надеемся, что 2 сентября, открывая двери учебных кабинетах, родители и дети буду будут довольны тем, какие изменения я их ждут», – сообщила директор департамента образования и молодежной политики Ольга Кочурова.

Отметим, в этом году в школы Сургусткого района отправятся учиться более 17 тысяч детей.