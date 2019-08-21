​В Сургутском районе построят пять новых школ

В Сургустком районе идет работа по строительству четырех новых школ. Введение образовательных объектов позволит образовательным учреждениям муниципалитета полностью перейти на односменный режим. На сегодняшний день 10 из 18 школ работают в том числе во вторую смену.

«За прошлый год мы пришли к тому, что во вторую смену осталось обучаться 17,9 процента детей. В этом году самое важное для нас сохранить данный показатель, при том, что детей придет на 400 человек больше», – сообщила директор департамента образования и молодежной политики Сургутского района Ольга Кочурова.

Полный переход на односменный режим работы является одним их важных направлений, в котором будет двигаться администрация района. В 2021 году в поселке Солнечный и Нижнесортымский планируют построить две общеобразовательные школы вместимостью по 1100 мест. В поселке Белый Яр также новая школа должна открыться к 2024 году. В Лянторе и Нижнесортымском запланировано строительство еще двух школ, которые сдадут к 2027 году. Строительство школ ведется в рамках концессионных соглашений.

«Мы планируем изменить учебный процесс, расписание занятий, для того, чтобы как можно меньше детей приходило поздно домой, чтобы у них было время заниматься внеурочной деятельной во второй половине дня», – также добавила Кочурова.