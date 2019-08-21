​В Сургуте врачи спасли зрение недоношенному младенцу

Врачи Сургутского клинического перинатального центра провели уникальную операцию по спасению зрения недоношенному ребенку. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили специалисты окружного департамента здравоохранения.

Ребенок родился на сроке 23 недели и шесть дней с весом 660 грамм. Он два с половиной месяца находился в отделении реанимации и интенсивной терапии. За это время ребенку диагностировали тяжелое, быстро прогрессирующее заболевание глаз, которое приводит к слепоте. По словам врачей, оно было спровоцировано недоношенностью. «Единственным методом сохранения зрения в таком случае является операция на глазах», — уточняют медики.

В результате врачи успешно провели операцию — жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.