​В центре Сургута на дороге подрались двое водителей

На центральной улице Сургута ночью произошла драка. Двое водителей, движущихся по проспекту Ленина, не поделили дорогу и решили выяснить отношения «по-мужски». Видео драки появилось на портале kinform.com. По словам очевидцев, один из участников — водитель такси.

В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что по данному факту обращений в полицию не было зафиксировано.

Отметим, за прошедшие сутки в Югре произошло три дорожно-транспортных происшествия. В авариях пострадали четыре человека.