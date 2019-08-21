​В Сургуте в ДТП пострадал трехгодовалый ребенок

В Сургуте произошло ДТП, в котором пострадал трехгодовалый ребенок.

По предварительным данным УМВД Югры, мужчина 36 лет, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», резко затормозил из-за чего маленькая девочка выпала из кресла – оно не было закреплено надлежащим образом.

В результате ДТП ребенок получил травмы.

Отметим, что за минувшие сутки в Югре произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы четыре человека. Также на территории округа было задержано одиннадцать водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде.