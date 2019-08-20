Возле аэропорта Сургута произошла авария. Пострадал один человек

Сегодня, 20 августа, в Сургуте на улице Аэрофлотской, рядом с поворотом в поселок Дорожный произошла авария, в которой пострадал один человек. Столкнулись автомобили Honda и Лада. Об этом сообщает городской паблик «Что произошло Сургут // ЧП Сургут». По словам водителя автомобиля Honda, Лада внезапно выскочила перед ним, когда он ехал по кольцу на Аэропорт, желая повернуть. Мужчина не успел среагировать и врезался в отечественный автомобиль. В результате ДТП пострадал пассажир Лады, его госпитализировала скорая.