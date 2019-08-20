Сегодня, 20 августа, в Сургуте на улице Аэрофлотской, рядом с поворотом в поселок Дорожный произошла авария, в которой пострадал один человек. Столкнулись автомобили Honda и Лада. Об этом сообщает городской паблик «Что произошло Сургут // ЧП Сургут». По словам водителя автомобиля Honda, Лада внезапно выскочила перед ним, когда он ехал по кольцу на Аэропорт, желая повернуть. Мужчина не успел среагировать и врезался в отечественный автомобиль. В результате ДТП пострадал пассажир Лады, его госпитализировала скорая.
Возле аэропорта Сургута произошла авария. Пострадал один человек
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
20 августа в 21:20, просмотров: 194, комментариев: 0
Как сохранить самобытность народа? Председатель «Общества Русской культуры» Ярослав Соловьев // ONLINE 27 августа в 14.00