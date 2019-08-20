В Сургуте могут быть сорваны сроки строительства дороги, которая должна соединить улицы Маяковского и Университетскую

В Сургуте идет строительство автодороги, которая соединит улицу Маяковского с Университетской. На этом же участке реконструируется полотно на пересечении улиц Маяковского и 30 лет победы. Подрядчик хочет сдать объекты в срок, поэтому строители работают в две смены, но стройка может затянуться из-за дождей, неучтенных при планировке кабельных сетей и незаконных врезок в канализацию.

Глава Сургута Вадим Шувалов считает, что новая дорога поможет разгрузить автомобильный трафик на 30 лет Победы: «Объект очень нужный и важный для этой части города. Появится дополнительная транспортная артерия, разгрузится транспортный поток». Также градоначальник отметил, что продолжение улицы Маяковского станет удобной не только для автомобилистов, но и пешеходов: «Будут заложены дорожки в три метра шириной».





Когда начались работы, строители обнаружили незаконные врезки в канализацию со стороны офисных зданий и неучтенные кабельные сети компаний «Ростелеком», «Мегафон» и других. Стройка откладывалась, поэтому теперь подрядчик вынужден работать в две смены, чтобы не сорвать сроки. В администрация города готовы применить штрафные санкции к нарушителям, незаконно врезавшимся в канализацию.

По заявлению заместителя главного инженера строительной компании «ЮВиС» Антона Суворова, строительство новой дороги планируется закончить к концу октября. По заверению подрядчика все силы направлены на этот объект: «Работаем в две смены с семи утра до семи вечера. Жильцы пока к счастью не жалуются на шум, относятся с пониманием. Сроки для нас реальные». Представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) подтвердил, что проблем у жильцов с подрядчиком нет.

Другой объект, дороги на пересечении улиц 30 лет Победы и Маяковского, планируется сдать до 1 сентября, однако и здесь возникли сложности – непогода: «Дожди идут каждый день. Участки с ливневой канализацией закончены, делаем дорожное полотно, ведутся работы в сторону ГИБДД. Все идет по плану. Объект сложный, но с другой стороны так интереснее».