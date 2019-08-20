​В этом году в Сургуте установят 31 новую остановку

В Сургуте установили 24 новых остановочных павильонов, еще семь будут установлены в ближайшее время. Работы обещают закончить к середине сентября.

«На сегодняшний день работы выполнены по двум контрактам, по третьему они еще ведутся. Стоимость одной остановки примерно 300 тысяч рублей. Также к концу 2020 года мы планируем построить еще 15 остановочных павильонов», – сообщил начальник дорожно-транспортного управления Олег Черемисин.

Он отметил, что в городе также продолжится практика установки теплых остановок. По его словам, не смотря на их минусы, они хорошо себя зарекомендовали. Однако установка таких остановок будет производится только в местах, где есть такая необходимость, например, на улице Университетская возле «Олимпийского» бассейна.