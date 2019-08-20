​Югорский депздрав озвучил, когда в Сургуте откроют новый перинатальный центр

Центр охраны материнства и детства в Сургуте откроется в третьем квартале 2020 года. До конца сентября следующего года в медицинском учреждении должны закончиться работы по строительству и оснащению. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили специалисты департамента здравоохранения Югры. Точная дата открытия нового перинатального центра по-прежнему неизвестна. Отметим, объект планировалось сдать в рекордные три года — до конца 2017 года. С того момента окончание строительных работ многократно переносилось.

Кроме того, сотрудники депздрава уточнили, что согласно соглашению о государственно-частном партнерстве с застройщиком «ВИС-Инфраструктура», на реализацию крупного проекта затратят 18,3 млрд рублей. Специалисты заявили, что только строительство обойдется в 10,9 млрд рублей — при этом ранее эта сумма называлась, как окончательная стоимость проекта. На что будут затрачены более семи млрд рублей также неизвестно.

Напомним, строительство Окружного центра охраны материнства и детства в Сургуте началось в 2014 году.