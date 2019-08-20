Сургутянин стал жертвой мошенников, которые пообещали ему компенсацию за вред от других мошенников

Очередной югорчанин стал жертвой мошенников, переведя им почти 100 тысяч рублей. В телефоном звонке они представились московскими следователями и спросили, не тратил ли 59-летний мужчина деньги на покупку лекарств в интернете. Мужчина ответил, что тратил. Тогда «следователи» сказали, что переведенные им деньги на лекарства (порядка трех сотен тысяч рублей) ушли мошенникам, дело раскрыто, и средства вернут мужчине. Если тот заплатит за «судебные издержки».

Сургутянин, ни о чем не подозревая, оплатил издержки онлайн-сервисом банка, а затем доплатил за страховку. В итоге вышло более 93 тысяч рублей. Как только деньги перешли «следователям», они перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция которого предусматривает 5 лет тюрьмы.