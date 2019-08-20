Стала известна программа Дня нефтяника в Сургуте. Все будет максимально скромно

День нефтяника в Сургуте пройдет без фейерверка и приглашенных звезд эстрады. Это следует из афиши праздника, которую представил «Сургутнефтегаз». В ней указано, что основные мероприятия Дня Нефтяника на стадионе «Спортивное ядро» на Югорском тракте. Там пройдут спортивные состязания, конкурсы, выступления творческих коллективов. Однако ни праздничного салюта, ни выступления звезд эстрады в программе нет.

Напомним, в прошлые годы «Сургутнефтегаз» приглашал на День нефтяника российских популярных исполнителей: Валерия Меладзе, группы «Звери», «Пицца», «Чайф», «Градусы» и многих других. Праздничные мероприятия пройдут 1 сентября.