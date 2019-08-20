В Сургуте пройдет кинофестиваль «Ночь кино — 2019» на открытом воздухе

Фото со страницы главы Сургута «ВКонтакте» В. Шувалова

В Сургуте пройдет ежегодная акция «Ночь кино — 2019». Жителей города приглашают принять участие в кинофестивале, который состоится 24 августа рядом с «Галереей кино» по адресу проспекте Набережный, д. 7.

Показы фильмов начнутся в восемь вечера и продолжатся до трех часов ночи.

«Откроет его фильм «Домовой», в 22:00 начнётся демонстрация «Балканского рубежа», а завершит киноночь «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», – рассказал глава Сургута Вадим Шувалов.

До показа фильмов гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классах от салона красоты, посмотреть представления летучего театра. Детей в этом время будут развлекать аниматоры.

Вход на мероприятие бесплатный.