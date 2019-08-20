В Сургутcком районе нефтяник купил у ханта ружье. Теперь ему грозит тюремный срок

В Сургутском районе транспортные полицейские изъяли у работника одного из месторождений ружье, которое он не стал регистрировать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в Управлении на транспорте МВД по УрФО. оружие обнаружили сами работники предприятия.

«Карабин 1959 года производства у одного их хантов. Во время инвентаризации, которую проводили на предприятии, оружие было обнаружено и передано в транспортную полицию. В отношении мужчину возбуждено дело по обвинению в незаконном приобретении, хранении, оружии, боеприпасов. Наказанием могут быть как обязательные работы, так и тюремный срок до четырех лет», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС.