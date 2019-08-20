​В Сургуте стобалльники ЕГЭ получат денежные премии

Выпускники, которые сдали единый государственный экзамен в Сургуте на 100 баллов, получат 20 тысяч рублей. Максимальный результат за ЕГЭ получили 18 горожан. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Средства на выплаты будут выделены из бюджета правительства Югры. Всего в округе премию за отличные баллы за госэкзамен выделили 76 выпускникам.

Ранее экс-директор департамента образования Анна Томазова, которая недавно заняла должность заместителя главы Сургута, отмечала, что в этом году в городе 2 125 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ. Также она говорила о подготовке к введению третьего обязательного экзамена — иностранного языка: «После этапа завершения ввода новых образовательных стандартов в старшей школе будет предусмотрена сдача иностранного языка как обязательного предмета. По плану это произойдет в 2021 году».