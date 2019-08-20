Августовская сессия суда по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова. Краткие итоги

В Сургуте продолжаются заседания суда по «песочному делу» экс-главы Сургута Дмитрия Попова. Август в этом резонансном процессе выдался скупым на события – показания свидетелей заслушивали всего два дня. Самое важное, что они рассказали – в кратком пересказе СИА-ПРЕСС.

МУП отдельно

Важную информацию дали две сотрудницы контрольно-ревизионного управления администрации города (они не давали согласие на обнародование своих имен – прим.ред.). По словам адвоката-защитника Владимира Яремаченко, они сообщили суду важные сведения о характере взаимоотношений между администрацией города и муниципальными предприятиями.

«Администрация является учредителем МУПа, которому она передает право управлять имуществом. Она может претендовать на часть прибыли такого предприятия, но только после уплаты всех налогов и платежей, – объясняет адвокат. – А так как оба предприятия, которым принадлежал песок – совхоз «Северное» и МУП «Природа» – были убыточными, то никакой прибыли городской бюджет не получал. Соответственно, если и есть какое-то нарушение с продажей песка, то говорить можно только об упущенной прибыли, но никак не об экономическом ущербе».

Из показаний свидетелей следует, что сделку по продаже песка в администрации города должны были согласовать в любом случае – таковы нормы законодательства. Это необходимо сделать, если сумма превышает балансовую стоимость имущества предприятия. Поэтому все действия администрации Сургута соответствовали законодательству о муниципальных унитарных предприятиях.

Детский сад не получился

Суд не обошел вниманием и еще один эпизод обвинения против Дмитрия Попова – организация детского сада в доме на Профсоюзов, 38. Экс-главе города вменяют нанесение экономического ущерба бюджету города на 70 миллионов рублей из-за того, что детсад так и не появился. По словам Владимира Яремаченко, показания одного из свидетелей указывают на то, что вины его подзащитного в этом нет.

«Арендатор этих помещений назвала две причины, почему детский сад до сих пор не появился. Первая – нежелание управляющей организации проводить ремонт в подвале здания, из-за чего на первом этаже сильно пахнет канализацией. Вторая причина, и это ее слова, прошу заметить: противодействие со стороны администрации города», – отметил Владимир Яремаченко.

Что в итоге?

Следующие заседания по делу Дмитрия Попова пройдут в октябре. По оценке Владимира Яремаченко, суд постарается закончить опрос свидетелей осенью, чтобы заслушать показания самого экс-главы Сургута. А уже после этого станет ясно, какой приговор ему вынесут.

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