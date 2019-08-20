​Мальчиков, провалившихся в вентиляционную шахту в Сургуте, перевели из реанимации

Двое мальчиков переведены из реанимации в детское отделение Сургутского травматологического центра после падения в вентиляционную шахту. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили сотрудники больницы.

Напомним, 14 августа в жилом комплексе «Возрождение» двое 10-летних мальчиков упали в вентиляционную шахту. Их с ранениями госпитализировали в травматологию, один из пострадавших перенес операцию в ту же ночь.

По факту происшествия проводит проверку следственный комитет Югры. По словам специалистов, на данный момент подробности расследования не известны. Отмечается, что дети играли в технической постройке, где проходили ремонтные работы. Предположительно, один из строителей забыл закрыть вход в техпостройку — так, мальчики получили доступ в помещение.