Квартиры-студии в Сургуте оказались дороже чем в среднем по стране

Аналитики сайта Domofond.ru подсчитали, где в России самые дорогие и самые дешевые квартиры-студии. Всего в рейтинг вошли 68 крупных городов, Сургут оказался на 13 месте. Здесь средняя стоимость студии (площадью 33 кв.м.) составляет 2 206 750 рублей.

На 53 месте Нижневартовск: там цена квартиры площадью 21,5 кв.м. — 1 328 125 рублей. Первую строчку рейтинга занимает Москва: в столице не найти студию дешевле 5 638 990 рублей.

На последнем месте Курган: стоимость студии на 29 кв.м. там не дотягивает даже до миллиона.

В среднем по России квартира-студия в новостройке оценивается в 1 934 968 рублей, а средняя площадь составляет 28 кв. метров.