Следователи установили личность мужчины, погибшего при падении из окна в Сургуте. Он приезжий

Мужчина, который погиб в Сургуте при падении из окна дома на Югорском тракте, 1, приехал из Лангепаса. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в Следственном комитете Югры.

«Мужчина 1999 года рождения приехал из Лангепаса. В Сургуте у него живут родственники. Большего пока сообщить не можем, идет следствие», – объяснили в региональном СК.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 17 августа. Мужчина, судя по всему, упал с большой высоты и от полученных травм скончался на месте. При себе у него не было документов, поэтому установить его личность сразу не удалось.