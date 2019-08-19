В сургутских соцсетях ищут несуществующего мужчину, который бегал с ножом по городу

В сургутских соцсетях распространяется информация о том, что некий мужчина вечером в воскресение бегал в районе улицы Университетской и, якобы, напал на женщину и нанес ей ранения. Однако в полиции города корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что ничего подобного на выходных не происходило.

«Никакого мужчины с ножом, которым бегал по городу, не было, в дежурную часть сообщения не поступали», – сообщили в УМВД Сургута.

Напомним, что на прошлой неделе городские соцсети обсуждали «цыганку с русским ребенком на руках», которая просила милостыню на улицах. Позднее выяснилось, что это был ее сын, а сама она приехала в Сургут на заработки.