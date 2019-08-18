Сургутские полицейские пытаются выяснить личность мужчины, погибшего при падении из окна

Полиция Сургута пытается установить личность мужчины, который погиб при падении из окна дома на Югорском тракте, 1, в субботу 17 августа. При нем не было никаких документов, поэтому выяснить, кто он и где проживал, не удалось. Сотрудники полиции воспользовались помощью кинолога с собакой, но установить личность погибшего не получилось. Теперь этим займутся следователи.

Напомним, что это уже не первый в Сургуте случай гибели человека после падения из окна в этом году. ак, 27 июня мужчина насмерть разбился, выпав из окна на улице Маяковского, в мае так же разбилась 18-летняя девушка.