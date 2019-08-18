Сургутских родителей зовут на беседу с министром

Родители сургутских школьников смогут задать вопрос министру просвещения Ольге Васильевой в ходе Общероссийского родительского собрания, которое пройдет 30 августа. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил глава Сургута Вадим Шувалов. Собрание пройдет в Санкт-Петербурге. В ходе прямых включений из девяти городов каждого федерального округа министр ответит на вопросы родителей перед новым учебным годом. Увидеть собрание можно будет в режиме онлайн. Оставить свои вопросы можно на портале http://edu.gov.ru//opc-view.