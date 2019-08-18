В Сургуте рядом с ГРЭС-1 видели медведя

В Сургуте в районе ГРЭС-1 этой ночью появился медведь. Животное засекла одна из камер видеонаблюдения, установленная на дороге. Об этом сообщает «К-Информ». Зверь выбежал на обочину дороги и прошел по ней несколько метров. Куда медведь направился после этого, неизвестно.

Напомним, что с началом теплого сезона в Югре медведей часто видят вдоль дорог и рядом с населенными пунктами. Они выпрашивают еду и копаются в мусорных баках в поисках пропитания. Специалисты советуют при встрече с животным соблюдать ряд правил и не подкармливать его.