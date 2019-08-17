​На выезде из Сургута водитель объезжал поток по обочине и устроил ДТП, с места которого скрылся. Пострадали два человека

На выезде из Сургута в сторону Нефтеюганска сегодня, 17 августа, произошло ДТП. Как рассказывает сообщество «Что произошло Сургут», на Тюменском тракте, недалеко от поворота на Белый Яр, водитель на Shevrolet-Ниве объезжал поток по обочине на большой скорости и задел «Ниву» с прицепом, от чего вылетел в середину дороги и ударил Kia Rio, после чего быстро скрылся с места происшествия. В итоге ни в чем не повинные водитель и пассажирка Kia Rio пострадали. Нарушителя ищут.

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