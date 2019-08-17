​В Сургуте будут судить двух парней, разгромивших кафе «Бон Аппетит» и избивших случайных посетителей

Два сургутянина пойдут под суд по нескольким статьям уголовного кодекса за разгром и нападение на людей, устроенных ими в кафе «Бон Аппетит» в ноябре 2018 года. Обвинительное заключение утвердила прокуратура города Сургута.

Как сообщает ведомство, парням (им сейчас 23 и 22 года) грозят следующие статьи:

– часть 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершенное группой по предварительному сговору с применением предметов, используемых как оружие;

– часть 2 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений;

– часть 2 статьи 112 УК РФ – причинение вреда здоровью средней тяжести, вызвавшее длительное расстройство здоровья.

Каждая из этих статьей может повлечь тюремное заключение на пять-семь лет.

Инцидент произошел 2 ноября 2018 года в кафе «Бон Аппетит». Двое парней напали на посетителей, избили их, а также разгромили заведение – ущерб оценен в 200 тысяч рублей.