​Сургутяне заметили, как во дворе, который обещал починить глава города, лужу выкачивают ассенизатором

В Сургуте во дворе на Юности, 6, огромную лужу выкачивают при помощи ассенизаторской машины. Это запечатлел на фото и выложил в Facebook сургутянин Юрий Кузнецов. «Каждый раз после дождя наблюдаю, как во дворе дома №6 на улице Юности стоит лужа. Но сегодня обнаружил, что ее выкачивают ассенизаторской машиной и с помощью дворника! А ведь так дешевле, чем делать по уму? Правда, В.Н. Шувалов?» – написал житель города.

Двор на Юности, 6, глава Сургута обещал привести в порядок еще в 2018 году (пост о ремонте «на следующий год» опубликован в 2017 году) – он писал в соцсетях, что на эту территорию ему жалуются больше всего.

Стоит отметить, что в 2019 году в Сургуте пройдет ремонт всего семи дворов, на это запланировано 33,5 млн рублей. Годом ранее город при помощи денег округа и софинансированию жителей привел в порядок 18 дворов.