В Сургуте мужчина выпал из окна и разбился насмерть. ФОТО 18+

В Сургуте неизвестный мужчина выпал из окна и разбился насмерть на улице Югорский тракт, 1. Об этом сообщают подписчики сообщества К-Информ. Источники СИА-ПРЕСС в силовых структурах подтвердили, что инцидент действительно произошел, сейчас им занимаются сотрудники Следственного комитета. Дозвониться до пресс-службы ведомства для получения более подробной информации пока не удалось.

Это далеко не первый подобный случай в Сургуте за этот год. Так, 27 июня мужчина насмерть разбился, выпав из окна на улице Маяковского, в мае так же разбилась 18-летняя девушка. 27 мая 4-летняя девочка на улице Энергетиков выпала из окна, но выжила.