​В Сургуте собака покусала ребенка

В Сургуте на улице Нефтяников, 10 на ребенка напала собака. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пес выбежал из подъезда и покусал мальчика. Владелица животного не сразу сумела отогнать пса. Ребенка с укусом доставили в Сургутский травматологический центр, он госпитализирован в больницу.

«У ребенка предварительно диагностировали укушенную рану ягодицы. Хозяйка собаки находилась на месте происшествия, полицейские уже опросили ее. Он заявила, что собака старая и без зубов. В данный момент проводится проверка. Будет ли заведено административное дело еще не известно», — пояснили СИА-ПРЕСС сотрудники УМВД города.