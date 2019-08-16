В 33 микрорайоне Сургута началось строительство новой школы

В Сургуте началась стройка новой школы в 33 микрорайоне. На данный момент уже завершены все подготовительные работы: установлено ограждение, разобраны и вывезены завалы мусора, очищена от кустарника территория, выполнена геодезическая часть.

«Забивка первой сваи под фундамент стала символическим началом следующего этапа – непосредственного строительства школы», — заявил глава Сургута Вадим Шувалов.

На строительство новой школы было выделено 940 миллионов рублей. Финансирование строительства осуществляется за счет программы ХМАО – Югры «Развитие образования».

Возведением новой школы занимается подрядная компания «Стройинвестгрупп». Одновременно с этим объектом компания строит школу в микрорайоне №32. Проекты школ рассчитаны на 900 мест. Их сдача запланирована на 2020 год.

«Здание будет поделено на блоки: начальные классы, общая школа, административная часть. У младших школьников будут свои группы продленного дня, игровые и даже спальни. Учтен доступ для маломобильных групп. Предусмотрены места для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с заболеваниями опорно-двигательной системы. Проект включает два спортивных зала, актовый зал на 540 мест, пищеблок на 300 мест, библиотеку и другую необходимую инфраструктуру», – рассказал о будущей школе заместитель генерального директора подрядной организации Владимир Дружинин.