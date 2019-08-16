​Полиция разыскивает в Сургуте серийных воров

Сотрудники сургутской полиции разыскивают подозреваемых в серии мелких краж. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе городского УМВД. Правоохранители прислали видео-ориентировку, где различима внешность обоих подозреваемых.
«Сотрудники УМВД по Сургуту ведут розыск лиц, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража». Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении лиц просьба сообщить в полицию. Тел.: 8(937)165-165-41-00 или 02. Анонимность гарантируется», — отметили сотрудники полиции.