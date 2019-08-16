Власти Сургута потратили более полумиллиона рублей ​на ликвидацию разлива нефтепродуктов в Сайме

На устранение последствий разлива нефтепродуктов в реке Сайма сургутские власти потратили более полумиллиона рублей. Точная цифра на данный момент неизвестна, однако по словам заместителя главы города Алексея Жердева сумма, выделенная на экологическую операцию, включая зарплаты сотрудников спасательного центра, превышает 500 тысяч рублей. По словам Жердева, средства будут взыскиваться с правонарушителя, который слил отработанное масло в водоем.

Также замглавы отметил, что основная часть работ по уборке отходов завершится сегодня.

Специалисты природнадзора Югры сообщили СИА-ПРЕСС, что слив нефтепродуктов в Сайму по предварительной информации произвела частная фирма из автоцистерны. Природоохранная прокуратура продолжает проверку по данному факту.

Напомним, разлив горюче-смазочных материалов был зафиксирован в Сургуте 14 августа.