Сургутский самострой оказался реконструкцией электроподстанции. Владелец не успел собрать разрешающие документы

Идущее в сургутском районе ПИКС незаконное строительство, про которое в администрации Сургута узнали только после жалоб жильцов, оказалось реконструкцией ветхой трансформаторной подстанции. Она принадлежит Сургутским городским электрическим сетям, и именно эта компания учинила стройку без разрешения администрации. Об этом корреспондент узнал в департаменте архитектуры и градостростроительства.

«В адрес СГЭС от департамента направлено уведомление, что работы идут без разрешительной документации. Ответственные лица будут привлечены к штрафным санкциям», - рассказывает заместитель директора департамента Юрий Валгушкин, - «СГЭС это объясняет так: подстанция досталась им в нулевых, ее построили в СССР. Она уже настолько устарела, что возможны перебои, и не дай бог случится отключение домов от сети. Поэтому они начали работы, не получив разрешения. Сейчас они готовят всю документацию на получение разрешения. Тем не менее, это не снимает с них ответственности, они будут привлечены за административное нарушение».

Отмечается, что стройка – не внезапное решение, она запланированная, средства были заложены заранее по инвестиционной программе. Реконструкция началась в нужный срок, а вот документы, разрешающие строительство, компания собрать не успела.

«Они опережают события, чтобы не произошло какого-нибудь аварийного отключения, в этом смысле они конечно молодцы. Но закон единый для всех. Документацией нужно было заниматься заранее».

Скорость подготовки документов на землю зависит от того, насколько участок готов к постановке на кадастровый учет. А этот земельный участок плохо готов – он еще не был перемежеван. Из-за этого у СГЭС и возникли трудности.

Напомним, стройка началась в конце июля, тогда же появились первые жалобы жильцов района на незаконный объект, строящийся с нарушением правил: техника работала с 7 утра, что нарушало закон о тишине.

Если застройщик снова будет бить сваи и шуметь по утрам, тогда жильцам нужно будет позвонить в полицию, советует Юрий Валгушкин.