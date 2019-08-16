Опубликован рейтинг российских городов по уровню экологического благополучия. У Сургута все не очень хорошо

Сургут попал на 92 место в списке городов по уровню экологического благополучия. Соответствующее исследование провел портал Domofond.ru. В нем участвовали жители 200 российских городов. Людям требовалось оценить утверждение: «В моем городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». В итоге Сургут набрал 6,7 балла, что на полбалла хуже прошлогоднего результата. Лидером же рейтинга оказался Геленджик, жители которого оценили экологическую обстановку на 8,8 балла. На последнем месте расположился Норильск – он набрал всего 1,9 балла из 10.