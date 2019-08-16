Сургутские полицейские выяснили личность женщины, которую в городе приняли за «цыганку», и откуда у нее «русский ребенок без сознания»

Женщина, которую в сургутских социальных сетях приняли за «цыганку», а ребенка у нее на руках – «за русского мальчика без сознания», оказалась уроженкой города Троицка Московской области, которая приехала в Сургут на заработки. Об этом сообщает УМВД Сургута. По результатам проверки полицейские выяснили, что женщина не находится в федеральном или местном розыске, а также не состоит в списках неблагополучных семей. Они направили запрос своим коллегам в Троицк, куда уехала женщина. Там проверили здоровье ребенка и не обнаружили никаких отклонений или следов медикаментов в его организме.

Напомним, сообщения о том, что в Сургуте на улице «цыганка» просит милостыню с «русским мальчиком» на руках, появились в социальных сетях несколько дней назад. Горожане подозревали, что мальчик не является ее сыном и начали рассылать фотографии в группы поиска пропавших детей.