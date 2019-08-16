​В Сургуте за лето высадили около 300 тысяч саженцев

В Сургуте за лето 2019 года высадили около 300 тысяч саженцев. Об этом рассказал глава города Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Этим летом мы сделали всё, чтобы наш любимый город расцвёл: высадили около 300 тысяч саженцев, установили подвесные кашпо, этажерки, «живые» фигуры», – заявил он.

Глава города предложил горожанам сделать красивые фотографии города, после чего опубликовать их в социальных сетях с хештегом #зеленыйсургут.

Шувалов пообещал, что в конце месяца лучшие снимки он опубликует в своих социальных сетях.