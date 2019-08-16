​Сургутянин выиграл чемпионат России по кайтбордингу среди юниоров

Молодой житель Сургута Илья Турбаев выиграл чемпионат России среди юниоров по кайтбордингу в классе гидрофойл. Соревнования проходили с 6 по 12 августа в станице Должанская Ейского района Краснодарского края.

«Добиться такого результата мне очень помогли ежедневные тренировки в Сургуте. Сейчас мне необходимо более дорогостоящее снаряжение, которое поможет выйти в топ-5. Помимо этого, чтобы улучшить результат необходимы тренировки с более сильными спарринг партнерами, иначе можно бесконечно тренироваться, но так и не выйти на хороший уровень», – рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС Илья Турбаев.

Всего в соревнованиях приняло участие 24 спортсмена. В общем зачете Илья занял 12 место.