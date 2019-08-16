​Нефтепродукты в Сайму слили с автоцистерны. Полиция Сургута продолжает поиски виновных

Слив нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте произвели из автоцистерны. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил начальник службы Природнадзора Югры Сергей Пикунов. Предположительно, сброс отработанного масла мог произвести безответственный предприниматель.

«Источник загрязнения обнаружен. Это был несанкционированный слив с автоцистерны — в ходе расследования был найден приямок и следы автомобиля. Машину на данный момент установить не удалось. Сотрудники полиции сейчас проверяют был ли нарушитель замечен камерами», — пояснил руководитель службы.

Также специалист отметил, что администрация Сургута продолжает работы по ликвидации отходов. Сотрудники сейчас устанавливают ущерб, а природоохранный прокурор совместно со специалистами государственных контролирующих органов начал проверку по поручению главного прокурора Югры Евгения Ботвинкина.

Правонарушителю за слив отработанного масла грозит штраф — если им окажется предприниматель сумма составит порядка 200 тысяч рублей, для физического лица — пять тысяч рублей. Когда будет установлен ущерб планируется возбуждение уголовного дела.