В Сургуте проведут масштабную проверку строек в городских дворах после падения детей в вентиляционную шахту

В Сургуте проведут масштабную проверку городских дворов, в которых идет ремонт или стройка. Об этом сообщил глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Причина проверки – ЧП, которое произошло в жилом комплексе «Возрождение» на улице Мелик-Карамова, 4, вечером 14 августа. Напомним, двое детей провалились в вентиляционную шахту, которая была открыта из-за ремонта, и получили серьезные травмы.

«Чтобы впредь исключить такие ЧП, я поручил коллегам проверить абсолютно все дворы, где идёт стройка или ремонт. Кроме того, департаменту образования дал указание провести уроки с родителями и детьми, на которых будут разъяснены правила безопасного поведения вблизи строительных работ», – написал Вадим Шувалов.