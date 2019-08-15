​В Сургуте началось строительство новой центральной площади. Для этого разогнали стоянку газовиков

В Сургуте началось строительство новой центральной площади, которая расположится между зданием «Газпром трансгаза» и главным корпусом СурГУ. Об установке заборов на месте стройки СИА-ПРЕСС рассказали жители города. Помощник главы Сургута Александр Оверчук подтвердил редакции, что работы начались.

Для сооружения главной площади городские власти убрали давно стоявшую на том месте заправочную станцию, а также фактически «разгонали» (на самом деле просто перекрыли доступ) парковку работников «Газпрома». Как рассказывают газовики, теперь они оставляют свои машины вдоль деревянных домов по дороге на СурГУ – там они потеснили сотрудников «Тюменьэнерго».

Строительство площади будет идти до 2020 года и суммарно будет стоить 90 млн рублей. На открытом пространстве расположатся несколько стационарных торговых павильонов, стилизованных под буквы С, У, Р, Г, У и Т, а также там запланирована сцена и система креплений под установку главной городской новогодней елки. Подробнее о проекте площади читайте в специальном разборе СИА-ПРЕСС.