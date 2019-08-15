​В Сургуте в микрорайоне ПИКС неизвестные затеяли наглую незаконную стройку во дворе. Бьют сваи с семи утра

В сургутском микрорайоне ПИКС между домами Грибоедова, 13, и Мечникова, 8, неизвестные начали несанкционированную стройку. Об этом сообщили местные жители на портале «Твой Сургут». Они рассказали, что паспорта объекта на стройке нет, сваи забиваются на расстоянии менее 20 метров об ближайшего дома, причем делают это в нарушение закона о тишине – с 7 утра.

Замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин сообщил СИА-ПРЕСС, что эта стройка – незаконная. «Никаких документов на него в департаменте архитектуры нет. Отсюда и следуют все нарушения нормативов и правил строительства», – заявил муниципальный служащий. Сейчас в УМВД Сургута по запросу департамента архитектуры идет расследование – правоохранительные органы устанавливают ответственное лицо. Когда инициатор самостроя будет найден, тогда департамент строительства сможет действовать, чтобы как-то повлиять на судьбу самостроя.

А пока незаконная стройка продолжается. Юрий Валгушкин в своем ответе на вопрос жительницы на «Твоем Сургуте» посоветовал «набраться терпения, поскольку этот процесс довольно длительный».