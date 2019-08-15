Горводоканал в Сургуте купил новую машину для прочистки канализаций

Сургутский Горводоканал презентовал новую машину для прочистки канализаций. Спецтехника позволит справляться с работой намного быстрее, чем раньше.
«Новая спецтехника является комбинированной и делает почти все сама. Она позволяет очищать сети канализации от осадка и выкачивать отходы», — объяснил главный инженер Горводоканала Семен Ким.
Стоимость такой машины 34,5 миллиона рублей. Предприятие купило ее за личные средства.
Сейчас Горводоканал имеет четыре машины для очистки и профилактики канализаций. Однако две из них с предельным сроком эксплуатации. В день они выезжают на 20-30 заявок.
«Последнее время засоры часто образуются из-за неразлагающегося мусора в канализационных трубах», – отметил начальник районных инженерных сетей «Горводоканала» Владимир Бахтияров.
Хватает ли Сургуту тепла? Соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук и издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский// ONLINE 16 августа в 11:00