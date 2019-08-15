​Товары с сургутской маркой качества можно будет бесплатно попробовать в «Ленте»

С 16 по 18 августа в супермаркете «Лента» на улице 30 лет Победы, 74 пройдет ярмарка с продажей продукции с маркой «Сделано в Сургуте». Как сообщает глава города Вадим Шувалов в социальных сетях, любой желающий сможет заняться дегустацией еды: бездрожжевого хлеба, сыра, различных изделий из мяса. Ярмарка будет проходить с 14 до 20 часов.

Напомним, в скором времени в местных «Лентах» будут продаваться товары еще и из Сургутского района – соглашение об этом подписал представитель ритейлера с главой района Андреем Трубецким.