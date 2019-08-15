Житель Сургутского района осужден на девять лет тюрьмы за 200 грамм наркотиков

Житель Сургутского района проведет девять лет и восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима. Он планировал сбывать синтетические наркотики методом закладок в Сургуте и его районе, для этого он приобрел 199 грамм вещества.

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина до того, как он начал реализовывать нелегальную продукцию. Суд доказал, что преступник планировал расфасовать наркотики по мелким частям, чтобы затем начать незаконный оборот.

Следствию не удалось установить дилера, у которого несостоявшийся наркосбытчк купил вещества.

Отметим, что максимальная санкция для статьи 228.1 – 20 лет.