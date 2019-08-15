​В Сургуте двое детей провалились в вентиляционную шахту. Следственный комитет начал расследование

Накануне вечером, 14 августа, в жилом комплексе «Возрождение» двое 10-летних мальчиков упали в вентиляционную шахту. По данному факту начал проверку следственный комитет. Правоохранители сообщают, что в вентиляционной шахте, расположенной в технической постройке, обрушился фальшпол, где в этот момент играли трое мальчиков — в результате двое провалились в шахту, один смог задержаться.
По словам сотрудников югорского СК, дети смогли попасть в техпостройку, благодаря строительным работам, которые проводятся там — судя по всему, кто-то из строителей попросту забыл закрыть дверь.
На место происшествия прибыли сотрудники Сургутского спасательного центра, медики, полицейские и сотрудники местной администрации. По сообщениям очевидцев в соцсетях, к спасательной операции привлекались альпинисты.
С места происшествия раненные дети были госпитализированы в Сургутский травматологический центр. По словам медиков, сейчас состояние детей оценивается как стабильное. Один ребенок получил травмы средней тяжести, второй накануне перенес операцию. «Оба мальчика находятся в детском реанимационном отделении, им проводят интенсивную терапию», — пояснили СИА-ПРЕСС специалисты травмцентра.
Хватает ли Сургуту тепла? Соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук и издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский// ONLINE 16 августа в 11:00