​В Сургуте ищут цыганку, которая собирает милостыню с «русским мальчиком» без сознания на руках

В социальных сетях Сургута пишут о цыганке, которая собирает милостыню предположительно с русским мальчиком, который без сознания лежит у нее на руках. «На Мелик-Карамова 25а сидит цыганка, просит деньги. С мальчиком светленьким, русский. Говорит, три годика ему», – сообщают очевидцы, но предполагают, что ребенок может не иметь отношения к этой женщине, и к тому же находиться в отключке под действием наркотиков.

К этому выводу сургутяне пришли после того, как вызвали полицию, дождались наряд, который проверял документы у женщины, а ребенок все это время даже не пошевелился. Сотрудники органов отпустили цыганку, так как с документами все было в порядке. «Возможно, потому что она показывает свидетельство о рождении своего настоящего ребенка, фотографии-то там нет», – предположили пользователи соцсетей.

В пресс-службе управления МВД по Сургуту СИА-ПРЕСС объяснили, что полицейские и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних действительно проверили ту женщину. «Документы у нее в порядке, она гражданка России, живет в одном из южных регионов, по ее словам, скоро собирается домой. В розыске она не состоит, ребенок тоже. Никаких оснований ее задерживать или изымать ребенка у сотрудников не было», – рассказали в МВД. Однако добавили, что из-за возникшего ажиотажа полиция проведет повторную проверку этой женщины и ребенка.