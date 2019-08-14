​Спецслужбам в Сургуте понадобится три дня, чтобы устранить разлив нефтепродуктов на Сайме

Специалисты Сургутской спасательной станции, структуры ГО и ЧС администрации города, а также природоохранного управления сейчас ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на реке Сайма. Устранять следы происшествия спецслужбы планируют в течение трех дней — в пятницу, 14 августа, водоем должен быть очищен. Об этом журналистам рассказал прибывший на место заместитель главы Сургута Алексей Жердев. Было отмечено, что радужные разводы от маслянистой жидкости заняли площадь более двух тысяч квадратных метров.

Чтобы предупредить дальнейшее распространение нефтепродуктов на воде сейчас будут установлены боновые заграждения. Далее жидкость будет засыпана сорбентом, обладающим впитывающей способностью, его в свою очередь уже будут собирать вручную.

«Угрозы экологической катастрофы нет. Сотрудники спасательной станции и МЧС уже на месте, при необходимости они будут работать в две смены. Все светлое время суток будет задействовано для работ. Отдельно работают надзорные органы — ищут виновных, — пояснил замглавы. — Причиной можно считать «человеческий фактор». Небольшое количество нефтепродуктов попало в реку через ливневую канализацию или открытым способом. Сейчас соответствующие службы будут искать кто это мог сделать».

Жердев отметил, что предположительно сбросить отходы могли строители, ведущие работы на территории акватории. Также среди вариантов рассматривают врезку в водосбросную трубу недобросовестной юридической компании — чиновники предполагают, что фирма таким образом могла утилизировать отработанное масло.

Сотрудники администрации инспектировали ущерб проехав по Сайме на катере. По словам Жердева, визуально — проблема не велика. Кроме того, он сообщил журналистам, что заметил загрязнение берега реки: «Дал указание лесопарковому хозяйству, чтобы они вместе со спасателями отрядили несколько сотрудников и заодно очистили от мусора прибрежную зону Саймы».





Отметим, что это второй случай разлива нефти в Сургуте за этот год. Около месяца назад сотрудники Сургутской спасательной станции нашли поврежденное нефтяное судно в районе водохранилища ГРЭС.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в реке Сайма произошел разлив нефтепродуктов. Эколог и бывший заместитель губернатора Югры Сергей Полукеев заявил, что ситуация катастрофическая для экосистемы парка и водоема. Сотрудники администрации в данный момент не смогли сказать пострадают ли животные.